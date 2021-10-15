Проспект Крузенштерна на Васильевском острове открыли для движения автомобилей

В Петербурге открыли проспект Крузенштерна. Фото: GloraX

На намывных территориях Васильевского острова в Петербурге открыли для движения автомобилей новую дорогу – проспект Крузенштерна. Речь об участках между улицами Челюскина и Мичманской, а также от улицы Челюскина до бульвара Головнина. Дорога ведет к пассажирскому порту и жилому комплексу. Протяженность проспекта небольшая – 880 метров. В одном участке дорога двухполосная, в другом – в три раза шире.

- Вдоль проспекта оборудовали остановочные павильоны: два постоянных (в районе перекрестка бул. Головнина и ул. Лисянского, а также на пр. Крузенштерна в районе будущей станции метро «Морской Фасад») и два временных (в районе будущего гипермаркета «Окей» на пр. Крузенштерна и на Мичманской ул. напротив существующей остановки), - рассказали в пресс-службе девелопера GloraX.

Добавим, что на проспекте установили дорожные знаки и 80 фонарных столбов. В планах – возведение еще двух остановок.