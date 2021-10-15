Горбольница №2 в Петербурге начнет принимать больных с коронавирусом с 16 октября

В Петербурге развернули еще 1011 коек для больных коронавирусом - в Горбольнице №2. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С полуночи 16 октября в Петербурге Горбольница №2 начнет принимать больных с коронавирусом и подозрением на инфекцию. Об этом напомнили в пресс-службе комитета по здравоохранению. Всего в медучреждении развернули 1011 коек, из которых 86 являются реанимационными.

- Пациентов, которых нельзя выписать на амбулаторное лечение, перевели в другие стационары Петербурга. Оказание плановой и экстренной помощи приостановлено и обеспечивается силами других медицинских учреждений, - отметили в комздраве.

Подмога в лице многопрофильной больницы понятна – в городе ухудшается эпидситуация. Власти даже раздумывают над введением QR-кодов для доступа в общественные места и на массовые мероприятия. Добавим, что еще 151 койка для больных ковидом открылась с 15 октября в Александровской больнице.