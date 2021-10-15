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Происшествия15 октября 2021 19:47

СК возбудил уголовное дело после падения 5-летнего ребенка в колодец во Всеволожске

Мальчик получил тяжелые травмы, провалившись в канализации
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Уголовным делом обернулось падение 5-летнего ребенка в канализацию во Всеволожске.

Уголовным делом обернулось падение 5-летнего ребенка в канализацию во Всеволожске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовным делом закончилось падение 5-летнего ребенка в канализационный люк во Всеволожске. Напомним, все произошло 21 сентября. Мальчик гулял с бабушкой, отбежал от нее и прыгнул на фанеру, которая прикрывала отверстие колодца. К сожалению, ненадежная конструкция сломалась, и ребенок провалился в глубокую канализацию. По сведениям следствия, мальчик получил тяжелые травмы и до сих пор восстанавливается.

Как считают следователи, подрядчик и муниципалы Всеволожская заключили договор на содержание объектов водоснабжения и водоотведения. Однако исправное состояние сооружений поддерживалось не везде.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если виновников установят, то им грозит до 6 лет лишения свободы.