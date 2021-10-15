Мужчина погиб в жутком пожаре в сарае в Стрельне

В Стрельне возле кладбища мужчина погиб в жутком пожаре в сарае. Фото: МЧС России

Мужчина погиб в жутком пожаре, который произошел в сарае, расположенном на Сосновой аллее в Стрельне возле местного кладбища. Очевидцы заметили возгорание в 18:38 и тут же сообщили обо все в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место, но огонь успел окутать всю бесхозную постройку, в которой находился человек.

- Сарай был размером 3 на 5 метров. Бесхозный. Сгорел и разобран. Сам пожар ликвидировали в 19:33. Погиб мужчина, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что огонь тушили 10 спасателей на двух единицах техники.