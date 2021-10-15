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Происшествия15 октября 2021 20:51

Мужчина пострадал при горении постельного белья в квартире на Поэтическом бульваре в Петербурге

Пожар ликвидировали силами спасателей МЧС
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Постельное белье загорелось в "трешке" на Поэтическом бульваре.

Постельное белье загорелось в "трешке" на Поэтическом бульваре.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В трехкомнатной квартире на севере Петербурга загорелось постельное белье. Все произошло в 19:06 в доме №5 на Поэтическом бульваре. Жильцы тут же позвонили за помощью в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место и вызволили из беды пострадавшего мужчину.

- В трехкомнатной квартире тлел матрац и постельные принадлежности. В 19:28 огонь потушили. В результате пожара пострадал мужчина, его осматривают сотрудники скорой медицинской помощи, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что пожар ликвидировали 15 спасателей на трех единицах техники.