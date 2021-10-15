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Происшествия15 октября 2021 21:09

В Петербурге отправили под домашний арест реконструктора, обвиняемого в гибели бизнесмена под колесами БТР

Сама трагедия случилась в ноябре 2020 года
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге арестовали реконструктора по обвинению в гибели бизнесмена под колесами БТР.

В Петербурге арестовали реконструктора по обвинению в гибели бизнесмена под колесами БТР.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургского реконструктора Павла Бараненко отправили под домашний арест по обвинению в оказании услуг, которые привели к гибели человека. Речь о смерти бизнесмена, задавленного БТР. Это «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столицы. Причем меру пресечения мужчине избрали уже давно.

Уголовное дело не новое – его возбудили после того, как в ноябре 2020 года в Красносельском районе БТР переехал 38-летнего мужчину. Это было частное мероприятие с военной техникой на танковом полигоне. Пока что там до сих пор продолжаете работать тематический парк.

- 28 ноября на территории Красносельского района неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле, - ранее сообщали в следственном комитете.