Жители Курортного района Петербурга остались без холодной воды и двух водопроводных станций

В Курортном районе Петербурга пропала холодная вода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Курортного района Петербурга остались без холодной воды из-за крупной аварии на сети, находящейся на Левашовском шоссе. Об этом сообщила местная администрация в своей группе во «Вконтакте». В Сестрорецке и других поселениях организовали приезд машин с цистернами с водой. В некоторых районах люди используют воду из колонок. «Водоканал» вынужденно приостановил работу двух водопроводных станций – Горской и Сестрорецкой, чтобы откопать поврежденные трубы и понять, насколько все плохо.

- Первое вытекание «Водоканалу» удалось оперативно устранить, но при возвращении к штатному режиму работы специалисты обнаружили на водоводе второе вытекание. Прекращено водоснабжение города Сестрорецк и прилегающих поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив, Лисий Нос и Белоостров, - передает пресс-служба «Водоканала».

Список адресов с цистернами с водой можно найти по ссылке в группе Курортного района во «Вконтакте», в комментариях к публикации о ЧП. Пока что таких точек 16.