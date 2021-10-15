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Происшествия15 октября 2021 21:44

Глава СК Бастрыкин выслушает жалобы жителей Всеволожска на местных следователей

Прием горожан состоится 20 октября 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Бастрыкин выслушает жалобы жителей Всеволожска на местных следователей.

Бастрыкин выслушает жалобы жителей Всеволожска на местных следователей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Бастрыкин распорядился провести прием жителей Всеволожска после того, как они начали чаще жаловаться в центральный аппарат СК РФ на работу местного подразделения. Вероятно, речь в том числе и об уголовном деле о гибели мужчины от угарного газа в частном доме. Родные погибшего пожаловались Бастрыкину на несвоевременные меры следствия. Глава СК РФ в итоге поручил подготовить отчеты о работе следователей Всеволожска за пять лет.

- При выявлении в беседе с гражданами района случаев небрежного рассмотрения ранее поданных обращений и волокиты будут применены самые жесткие меры вплоть до принятия управленческих решений в отношении сотрудников, допустивших такие факты, - сообщается на сайте СК РФ.

Предварительная запись на прием к следователям возможна по номеру 8 (495) 986-79-93. Само мероприятие состоится 20 октября 2021 года.