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Общество15 октября 2021 22:12

Петербургский НИИ вакцин и сывороток закупает куриные яйца на 88 млн рублей

Это необходимо для производства моновакцин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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НИИ из Петербурга закупает куриные яйца на 88 млн рублей.

НИИ из Петербурга закупает куриные яйца на 88 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский НИИ вакцин и сывороток хочет купить куриные яйца на 87,9 млн рублей. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Причина нетривиальная – яйца нужны для производства моновакцин. Прием заявок от компаний будет вестись по 27 октября 2021 года. К яйцам, естественно, есть свои требования.

- Яйца должны иметь чистую гладкую белую, светло-коричневую или коричневую скорлупу, правильную овальную форму с явно выраженным тупым и острым концом. Состояние скорлупы должно быть без известковых наростов, без насечки, без шероховатости, без трещин. Допускаются такие дефекты скорлупы как: мраморность, пояс, немногочисленные известковые отложения, - сообщается в документации.