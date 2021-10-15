Петербургский НИИ вакцин и сывороток закупает куриные яйца на 88 млн рублей

НИИ из Петербурга закупает куриные яйца на 88 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский НИИ вакцин и сывороток хочет купить куриные яйца на 87,9 млн рублей. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Причина нетривиальная – яйца нужны для производства моновакцин. Прием заявок от компаний будет вестись по 27 октября 2021 года. К яйцам, естественно, есть свои требования.

- Яйца должны иметь чистую гладкую белую, светло-коричневую или коричневую скорлупу, правильную овальную форму с явно выраженным тупым и острым концом. Состояние скорлупы должно быть без известковых наростов, без насечки, без шероховатости, без трещин. Допускаются такие дефекты скорлупы как: мраморность, пояс, немногочисленные известковые отложения, - сообщается в документации.