Сломанный водовод в Курортном районе Петербурга отремонтируют 16 октября

Аварийный участок водовода в Курортном районе планируют отремонтировать в субботу, 16 октября 2021 года. Фото: "Водоканал"

Сломанный водовод, оставивший без воды жителей Курортного района, планируют отремонтировать в субботу, 16 октября. Об этом «КП- Петербург» рассказали в пресс-службе местной администрации со ссылкой на прогнозы «Водоканала». Напомним, предприятие вынужденно отключила две водопроводные станции. Первое вытекание уже устранили. Работы ведутся в сложных условиях, у лесного массива на Левашовском шоссе.

- Там находится старый водовод, 1976 года. Как раз сейчас его меняют. Он не выдержал времени. Ориентировочно, ремонт продлится до 18:00 16 октября, по словам «Водоканала». Работают с большим напряжением, - отметили «Комсомолке» в районной администрации.

На месте ликвидации аварии находится глава Курортного района Александр Забайкин. До этого чиновник проверил работу цистерн в Сестрорецке, коих 13 штук.