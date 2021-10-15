Станцию метро «Девяткино» закрыли на вход поздним вечером 15 октября в Петербурге

Станцию метро "Девяткино" закрыли на вход с 22:20 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером в пятницу, 15 октября, в Петербурге закрыли на вход станцию метро «Девяткино». Об этом предупредили в пресс-службе подземки. Неполадки начались с 22:20. В метрополитене говорят, что причины сугубо технического характера.

- Станция продолжает работать на выход, - уточнили в подземке.

Срок открытия «Девяткино» не сообщают. Однако есть вероятность, что на метро из Мурино в пятницу уже не уехать.

- Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендуем пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53, - передает пресс-служба «Организатора перевозок»