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Происшествия15 октября 2021 22:28

Станцию метро «Девяткино» закрыли на вход поздним вечером 15 октября в Петербурге

Причины сугубо технического характера
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Станцию метро "Девяткино" закрыли на вход с 22:20 в Петербурге.

Станцию метро "Девяткино" закрыли на вход с 22:20 в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером в пятницу, 15 октября, в Петербурге закрыли на вход станцию метро «Девяткино». Об этом предупредили в пресс-службе подземки. Неполадки начались с 22:20. В метрополитене говорят, что причины сугубо технического характера.

- Станция продолжает работать на выход, - уточнили в подземке.

Срок открытия «Девяткино» не сообщают. Однако есть вероятность, что на метро из Мурино в пятницу уже не уехать.

- Для проезда в сторону Санкт-Петербурга рекомендуем пользоваться электропоездами. Ближайшие в 22:37 и 22:53, - передает пресс-служба «Организатора перевозок»