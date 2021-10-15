«Техническое» закрытие станции метро «Девяткино» продлилось 14 минут

Станцию метро "Девяткино" успешно открыли после окончания технических проблем вечером 15 октября в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оперативно открыли на вход станцию метро «Девяткино» вечером 15 октября. Закрытие, напомним, произошло по техническим причинам. В пресс-службе подземки не уточнили «КП-Петербург» детали проблемы, но отметили, что неудобства продлились только 14 минут, с 22:20 до 22:34.

- Станция была открыта только на выход. На выход пришлось закрыть по техническим причинам. Сейчас все в порядке, - добавили в пресс-службе метрополитена.

К слову, власти Северной столицы успели посоветовать жителям и гостям Мурино воспользоваться электричками для попадания в город. Однако, к счастью, метро быстро вернулось в строй.