Жители Ленобласти отдают предпочтение фруктам и ягодам реже остальных россиян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Ленобласти едят фрукты и ягоды реже, чем остальные россияне. Об этом сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В год на душу населения приходится 58 килограммов фруктов и ягод – это на 3 килограмма меньше, чем по стране, - подсчитали в Петростате.

Реже остальных россиян жители Ленобласти съедают хлеба и хлебобулочных изделий - – 115 килограммов (на 1 меньше).

А вот молока и молочных продуктов потребляют больше – 285 килограммов на человека. В среднем по стране – 240 килограммов. Мяса и мясопродуктов тоже – 80 килограммов на человека за год. В России на душу населения за этот же период приходится 76 килограммов.

Напомним, что петербуржцы едят меньше мяса и овощей, чем остальные россияне.