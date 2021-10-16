Спортивного коня продают в Ленобласти по цене машины

В Ленобласти продают лошадь по цене машины. Фото: Авито.

Спортивного коня продают в Гатчинском районе Ленобласти по цене внедорожника. За тракено-ганноверскую лошадь 2013 года просят миллион российских рублей.

- Невероятной красоты кобыла, 170 см в холке. Уравновешенная психика, полностью здорова, грузится, куется, все манипуляции без проблем. Не имеет вредных привычек. Живет в одном из конноспортивных клубов евро уровня, - расхваливает продавец.

Заезжена лошадка в четыре года, а с пяти уже успешно выступает в соревнованиях по конкуру, участвовала в соревнованиях по выездке. У нее большой стартовый опыт, неоднократно была в призах.

Как отмечают в объявлении, с момента заездки лошадь находится в одних руках. О причине продажи не говорится.