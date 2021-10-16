Комбинат социального питания с юго-запада Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей

Петербургский КСП Красносельского района оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей комбинат социального питания (КСП) Красносельского района за нарушения мер безопасности по коронавирусу. Все из-за проверки Роспотребнадзора, которая прошла на предприятии 12 апреля 2021 года. Инспекторы нашли много чего, не соответствующего нормам, в том числе отсутствие бактерицидных облучателей и оборудования для обеззараживания воздуха. Кроме этого персонал комбината любил стягивать на подбородок маски.

- Также на предприятии отсутствовали дезинфицирующие салфетки, кожные антисептики для обработки рук в санитарных узлах на 1-м и 2-м этажах. В помещении санитарных узлов 1 и 2 этажей находятся емкости с жидким мылом для мытья рук, а полотенца отсутствуют, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат утверждала, что комбинат вину не признает. По словам защитника, нет доказательств, что еда из пищеблока попадала в школы №449 и №462 в районе. Суд не стал закрывать предприятие, но крупный штраф все же оставил.