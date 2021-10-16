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Происшествия16 октября 2021 9:08

Погода в Санкт-Петербурге на 16 октября 2021: Дожди, холод и сильный ветер

Мы узнали, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 16 октября 2021
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"КП" рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 16 октября 2021 года.

"КП" рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 16 октября 2021 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» рассказывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге на 16 октября 2021 года. Северная столица окончательно распрощалась с бабьем летом. В субботу балом будут править дожди, причем местами небольшие, но кое-где умеренные. Солнце если и выглянет из-за облаков, то совсем ненадолго.

- 16 октября 2021 года ветер будет юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток от +6 до +8 гр. Атмосферное давление будет понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Добавим, что из-за шквального ветра МЧС выпустило штормовое предупреждение. Порывы стихии иногда будут достигать 18 м/с.