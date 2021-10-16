Павильон «Тропический дом» с теплолюбивыми животными открыли в Ленинградском зоопарке

"Тропический дом" открыли в Ленинградском зоопарке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Павильон «Тропический дом» открыли в Ленинградском зоопарке. Там обитают все теплолюбивые животные из зверинца: ленивцы, обезьяны, попугаи, мары и другие их товарищи. Зоопарк постарался создать атмосферу тропического леса в центре Северной столицы. Всех животных уже переселили в теплые уголки павильона.

- Здесь можно погрузиться в атмосферу джунглей и влажных лесов, которую создают яркие экзотические растения, цветы и теплый влажный воздух. Павильон открыт ежедневно с 11:00 до 17:45, - рассказывают в группе Ленинградского зоопарка во «Вконтакте».

Добавим, что в закрытых павильонах зоопарка, то есть в зданиях, необходимо носить маски из-за мер безопасности по коронавирусу.