Полиция раскрыла угоны двух дорогих иномарок в Петергофе и Невском районе

Полицейские раскрыли кражи двух дорогих иномарок в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полиция раскрыла кражи двух дорогих иномарок в Санкт-Петербурге. В минувшем июле к стражам правопорядка обратился пенсионер из Невского района с заявлением о том, что у него угнали «Митсубиси Паджеро Спорт». Машину удалось найти утром 15 октября в гараже у одного из домов на проспекте Науки. Под подозрением в краже – 36-летний безработный.

Кроме этого полицейские нашли «Ауди Q5», угнанный с Гостилицкого шоссе в мае 2020 года. Автомобиль оперативно обнаружили на Киевском шоссе, со следами ДТП. А вот угонщика и след простыл. Но его все же поймали.

- 15 октября 2021 года в результате оперативно-розыскных мероприятий у дома №17 по улице 30 лет Победы в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленобласти по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.