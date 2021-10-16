Североатлантический циклон принесет в Петербург дожди и сильный ветер в субботу, 16 октября

Циклон принесет в Петербург дожди в субботу, 16 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Североатлантический циклон принесет в Санкт-Петербург дожди и сильный ветер в субботу, 16 октября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус. По словам метеоролога, город на Неве находится в холодной части этого самого циклона, который вскоре выйдет на север Карелии.

- В Петербурге облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, по области местами с мокрым снегом. Температура воздуха составит от +7 до +9 градусов, по области от +5 до +10. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 11-16 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, - сообщает Михаил Леус у себя на странице в Facebook.

Отметим, что МЧС заранее выпустило штормовое предупреждение о сильном ветре. По информации спасателей, порывы стихии будут достигать 18 м/с.