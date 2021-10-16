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Происшествия16 октября 2021 10:33

Полиция задержала подростка, домогавшегося до малышей на детской площадке на севере Петербурга

Оказалось, что это далеко не первый грех злоумышленника
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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16-летний подросток-извращенец домогался до детей на детской площадке на севере Петербурга.

16-летний подросток-извращенец домогался до детей на детской площадке на севере Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция задержала 16-летнего подростка по подозрению в сексуальных домогательствах к ребятам на детской площадке во дворе одного из домов на Аэродромной улице в Петербурге. В МВД поступило несколько сообщений от обеспокоенных родителей, чьи малыши сообщили о том, что их трогает в интимных местах взрослый мальчик по имени Николай. Оперативники быстро установили злоумышленника. Оказалось, он может быть рецидивистом.

- Подростка задержали, опросили и передали родителям. В январе 2021 года ему избрали запрет определенных действий по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении маленьких детей. Дело только-только передали в суд. Возможно, рецидивист, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что среди пострадавших есть семилетний мальчик. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела в отношении подростка-извращенца.