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Происшествия16 октября 2021 10:46

Молодой водитель «Вольво» сбил насмерть пешехода на КАД

Погибший пытался перебежать трассу посреди ночи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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23-летний водитель "Вольво" насмерть сбил 54-летнего пешехода на КАД.

23-летний водитель "Вольво" насмерть сбил 54-летнего пешехода на КАД.

Фото: Олег ЗОЛОТО

23-летний водитель «Вольво» насмерть сбил пешехода на внешнем кольце КАД. Все произошло глубокой ночью 16 октября на 62-м километре трассы по направлению от Московского шоссе в сторону Софийской улице. По предварительной информации от ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пешеход пытался перебежать трассу, но попал под автомобиль.

- ДТП произошло в крайней левой полосе около часа ночи. Погиб 54-летний пешеход, до приезда скорой помощи. Проводится проверка, - добавили в Главке.

Не сообщается, был ли пешеход в одежде со светоотражающими элементами.