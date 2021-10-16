Интимная переписка 9-летней девочки из Купчино закончилась уголовным делом

В Купчино девятилетнюю девочку домогались через "Вконтакте". Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мать 9-летней девочки из Купчино обнаружила во «Вконтакте» интимную переписку дочери с неизвестным человеком. Это не была детская невинность – до школьницы домогался извращенец. Полиция и СК усмотрели в действиях злоумышленника насильственные действия сексуального характера. Собеседника девочки ищут.

- Переписка состоялась в сентябре 2021 года. Мать наткнулась на нее только 15 октября, исследовав мобильный телефон дочери. Возбуждено уголовное дело, - казал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что извращенцу, если его найдут, грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.