Горбольницу №40 в Сестрорецке обеспечили горячей водой после аварии на сетях

40-я больница в Сестрорецке получила горячую воду после аварии на сетях. Фото: пресс-служба администрации Курортного района

В Городскую больницу №40 в Сестрорецке вернули горячую воду после крупной аварии на сетях на Левашовском шоссе. Напомним, «сухими» остались более 2,5 тысячи жилых домов Курортного района. Для горожан организовали подвоз цистерн с водой. К одиноким пенсионерам приходили с помощью социальные работники, они обошли 297 адресов.

- Необходимо было обеспечить 40-ю больницу горячей водой. Для этого пригнали дополнительную цистерну с водой, прогнали ее через котельную больницы, и в стационар поступила горячая вода, - сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

Добавим, что ремонт поврежденного участка водовода планируют завершить вечером субботы, 16 октября.