Прощание с ветераном Зинаидой Корневой началось в Санкт-Петербурге

В Петербурге прощаются с ветераном Зинаидой Корневой, собиравшей деньги для медиков, борющихся с коронавирусом. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге прощаются с ветераном Зинаидой Корневой, прошедшей всю Сталинградскую битву, но в последние годы запомнившейся сбором пожертвований медикам, которые лечат больных с коронавирусом. Траурная церемония проходит в Церкви Николая Чудотворца на проспекте Металлистов, откуда «Комсомолка» ведет прямую трансляцию в соцсетях.

- Проститься с ветераном Великой Отечественной войны пришли родные, близкие и друзья. На церемонию допустили и представителей СМИ, – рассказывает журналист «КП-Петербург» с места.

Напомним, баба Зина скончалась тихо в своей постели утром 12 октября. Благодаря ее волонтерской работе удалось собрать более 4,5 млн рублей пожертвований. Деньги перечислили семьям 150 медиков. После этого Зинаиду Корневу наградил Владимир Путин – вручил знак отличия «За благодеяние».