Следствие просит отправить в СИЗО директора компании, ремонтировавшей дом Чубакова

Следствие просит заключить под стражу гендиректора компании, что проводила капремонт в доме Чубакова в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следствие настаивает на заключении под стражу гендиректора компании, которая занималась капремонтом в доме Чубакова, где впоследствии произошел страшный пожар на крыше. Напомним, в происшествии пострадали 25 из 38 квартир. Уничтожены мансарда, чердак и четыре жилых помещения. Ущерб оценили в 8,8 млн рублей. После пожара возбудили уголовное дело.

- 16 октября Петроградский районный суд определит меру пресечения Ивану Малахову, гендиректору ООО «Мастер Руф». Следствие просит стражу, - сообщили «Комсомолке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, подрядчик виноват в возгорании кровли из-за нарушений при работе. Гендиректору фирмы может грозить до трех лет лишения свободы.