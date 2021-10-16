Сильный ветер останется в Петербурге на воскресенье, 17 октября

Порывы ветра до 15 м/с сохранятся в Петербурге на 17 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС выпустило очередное штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Петербурге. Стихия сохранит свою мощь еще на один день – воскресенье, 17 октября 2021 года. По информации спасателей, порывы ветра будут местами достигать 15 м/с. Горожан просят быть осторожными, особенно перед шаткими конструкциями.

- Лучше убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона и закрыть окна. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии припаркуйте авто вдали от деревьев, а также вдали от слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что пока в Петербурге правит балом североатлантический циклон, который принес в город дожди, облачность и, собственно, ветер.