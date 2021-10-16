513 жителей Петербурга с коронавирусом госпитализировали за сутки

Более 500 госпитализаций больных с коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки, 15 октября, в Санкт-Петербурге госпитализировали 513 больных с коронавирусом и пневмонией. Об этом сообщается в новой справке об эпидемиологической ситуации в городе от Смольного. При этом за день из стационаров выписали 451 человека. В реанимации остается 631 пациент, 299 из них подключены к аппарату ИВЛ.

- Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99 при нормативе – не более единицы. Активность на улицах составляет 47%. В стационарах развернуто 9 482 койки. Свободных мест в больницах – 24,86%, - отмечается в «ковидном» отчете властей Северной столицы.

Добавим, что за минувшие сутки в Северной столице заболели коронавирусом почти 3,1 тысячи жителей. Такого не было с конца января 2021 года.