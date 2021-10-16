Комтранс усилил контроль за соблюдением правил парковки у «Галереи»

У "Галереи" в Петербурге усилили контроль за нелегальной парковкой таксистов. Фото: комитет по транспорту Петербурга

Комитет по транспорту известил об усилении контроля за соблюдением правил парковки возле ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Напомним, множество машин, в том числе таксисты постоянно останавливаются у местной остановки общественного транспорта, создавая помехи для пассажиров и других водителей. Сейчас на участке установили дорожные знаки, извещающие о запрете парковки.

- По адресу регулярно курсируют автомобили парковочной инспекции, которые фиксируют нарушения в автоматическом режиме. Пешие инспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и осуществляют эвакуацию, - отмечают в пресс-службе комтранса.

Нарушителям грозят штрафы.