Суд не стал отправлять в СИЗО гендиректора компании, обвиняемого в крупном пожаре в доме Чубакова

Суд запретил покидать Петербург гендиректору подрядной компании, обвиняемого в пожаре в доме Чубакова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд не стал арестовывать гендиректора компании «Мастер Руф» Ивана Малахова, обвиняемого в пожаре в доме Чубакова. Напомним, огонь уничтожил кровлю жилого здания. Пострадавшими считаются 25 квартир из 38. Ущерб от пожара оценили почти в 9 млн рублей. Уголовное дело возбудили в отношении подрядчика. Следствие настаивало на отправлении гендиректора компании в СИЗО, но суд отказал всем, в том числе обвиняемому.

- В ходатайстве следствия указано, что Малахов умышленно не обеспечил надежную эксплуатацию тепловой электрической пушки при производстве работ в доме 30 на набережной Карповки. Тем самым была создана реальная угроза жизни и здоровью лиц, проживающих в комнате квартиры, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого следствие устанавливает личности сотрудников подрядной организации, которые допустили нарушения при капремонте на 7 этаже. Малахов просил отпустить его под залог, но ему в итоге избрали запрет определенных действий – мужчине нельзя уезжать из Петербурга и Ленобласти и приближаться к свидетелям, экспертам и самому дому Чубакова.