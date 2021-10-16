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Происшествия16 октября 2021 16:04

Град накрыл несколько районов Петербурга днем 16 октября

Осадки выпали и в Мурино
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Град накрыл Петербург и Ленобласть днем 16 октября.

Град накрыл Петербург и Ленобласть днем 16 октября.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

Град атаковал несколько районов Петербурга днем 16 октября. Свидетелями разгулявшейся стихии стали журналисты «Комсомолки». Напомним, в субботу в Северной столице «гуляет» североатлантический циклон. Временами в городе ясно, а иногда облачно и дождливо. Как добавка – ветер с порывами до 15 м/с. Вот и град решил разнообразить день.

В Мурино осадки таяли не сразу.

В Мурино осадки таяли не сразу.

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

- Град сопровождается порывами жуткого ветра. И дождь еще ледяной идет. Такие вот выходные, - рассказывает корреспондент «КП-Петербург», ставший очевидцем града.

Добавим, что град есть и в Ленобласти, в том числе в Мурино. Кроме этого спасатели МЧС предупреждали о мокром снеге.

Град пошел днем 16 октября в Санкт-Петербурге