Росгвардейцы открыли огонь при задержании пьяных дебоширов в Петергофе

Сотрудники Росгвардии применили оружие при задержании пьяных дебоширов в Петергофе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Росгвардейцы применили огнестрельное оружие при задержании пьяных дебоширов в Новом Петергофе. Все произошло в ночь с 15 на 16 октября в сквере на Самсониевской улице. Сотрудники Росгвардии патрулировали окрестности района и заметили компанию, выпивавшую в общественном месте. Дебоширы вели себя шумно и вызывающе. На замечание со стороны стражей порядка они ответили агрессивно.

- Граждане оказали активное сопротивление представителям власти, при этом хватали их за форменное обмундирование, пытались повалить на землю, - отмечают в пресс-службе УВО войск нацгвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Стражи порядка восприняли ситуацию как угрозу жизни и здоровью, тем более нападавших было больше. Один из росгвардейцев дважды выстрелил в воздух, чтобы угомонить буйных злоумышленников. Только после этого их удалось скрутить и доставить в местный отдел полиции для разбирательств. За нападение на представителей власти дебоширам грозит уголовное дело.