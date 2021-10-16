Взрослый и ребенок пострадали в жутком ДТП двух грузовиков и легковушки на КАД

Жуткое ДТП двух фур и легковушки произошло на внутреннем кольце КАД в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Взрослый и ребенок пострадали в жутком ДТП на КАД с участием двух грузовиков и одной легковушки. Авария произошла на 22-м километре внутреннего кольца трассы. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимкам, кабина одной из фур превратилась в груду металла. Столкновение автомобилей было попутное, о чем «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Общий план аварии. Фото: vk.com/spb_today

- Около 15:00 поступила информация о ДТП. На участке произошло попутное столкновение двух грузовых и одного легкового автомобилей. По предварительным данным, пострадало два человека, один из них ребенок. Заняты первая и вторая полосы, - отметили в дорожной службе.

По информации «Комсомолки», на данном участке КАД обустраивают съезд. Полоса безопасности на месте закрыта, что видно на фото. Генподрядчиком является «ПетроСтройКомплект». В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.