Футболистки «Зенита» сфотографировались в образах античных статуй в Эрмитаже

Футболистки "Зенита" примерили образ античных статуй женщин. Фото: ФК "Зенит"

Футболистки «Зенита» представили в эффектных античных образах. Повторяющих известные статую античного периода в Эрмитаже. Фотопроект посвящен тому, чтобы рассказать женщинам о проблеме арка молочной железы. По задумке авторов, спортсменки-красавицы подчеркивают, что даме, как и всякому произведению искусства, требуются бережное отношение и забота.

Болельщики остались в восторге от креативности организаторов акции и самих девчонок. Фото: ФК "Зенит"

- Октябрь является месяцем повышения осведомленности в отношении рака молочной железы - самом распространенном онкологическом заболевании у женщин. В течение этого месяца по всему миру проводится акция, которая призвана повысить знания о профилактике, диагностике и лечении этого вида рака, - рассказывают в пресс-службе женского «Зенита».

Возможно, теперь на женский "Зенит" будут ходить куда больше людей. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики сине-бело-голубых остались в восторге от идеи. Зачастую женской команде уделяют намного меньше внимания, но не в этот раз. Тем более мужчины проиграли тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 и всех расстроили.