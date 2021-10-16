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Общество16 октября 2021 18:21

Шесть новых научных лабораторий создадут в Петербурге для молодых ученых

Повезет четырем вузам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге откроют шесть научных лабораторий в вузах.

В Петербурге откроют шесть научных лабораторий в вузах.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге откроют шесть новых научных лабораторий для молодых ученых. Они будут располагаться в четырех университетах: Политехе, ИПМаш РАН, ИТМО и ЛЭТИ. В последних двух вузах откроют по две лаборатории. Все благодаря поддержке Минобрнауки РФ и тому, что университеты выиграли соответствующие конкурсы. Уже известно, что руководство в лабораториях отдадут ученым не старше 39 лет.

- Это новое поколение петербургских ученых, – цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного. – Итогом их работы станут открытия, которые благотворно скажутся на имидже Петербурга, как признанного научного и образовательного центра России и мира.

Добавим, что на создание лабораторий выделили 90 млн рублей. Известно, что в университетах будут изучать интеллектуальные технологии и искусственный интеллект в различных областях.