«Водоканал» отремонтировал трубу, после прорыва которой Курортный район остался без воды

В Курортном районе отремонтировали трубу, оставившую без воды 2,5 тысячи домов. Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"

«Водоканал» отремонтировал старую трубу, после прорыва которой 2,5 тысячи жилых домов в Курортном районе остались без воды. Напомним, администрация спасала местных жителей цистернами. Одиноким пенсионерам привозили воду на дом. Ремонт водовода 1976 года осложнялся тем, что прорвало его в двух местах, и оба раза в лесной местности. Однако со сроками окончания ремонта рабочие угадали.

- Сейчас предприятие приступило к санитарной обработке и наполнению водовода для возобновления водоснабжения абонентов Курортного района – города Сестрорецк и прилегающих поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос. Возможно временное ухудшение качества воды из-за мутности, - передает пресс-служба «Водоканала Санкт-Петербурга».

На месте все еще находятся семь бригад, аварийных и ремонтных, а также 25 единиц техники. Помогают рабочим спасатели МЧС. Вода поступит в краны потребителей до конца 16 октября. Пока что предприятие проводит необходимые отборы проб для анализа на качество.