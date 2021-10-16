Останки 103 красноармейцев захоронили на воинском кладбище в Колпино

В Петербурге перезахоронили останки 103 красноармейцев. Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге захоронили останки 103 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. Павшие бойцы теперь лежат на воинском кладбище «Корчмино», что находится в Колпинском районе. Останки обнаружили семеро городских волонтерских отрядов, в том числе один из Орловской области.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что город гордится поисковиками и помогает им с закупкой спецоборудования.

В Петербурге сейчас действуют 54 поисковых отряда. Это 845 человек. Фото: Смольный

- Ребята отдают долг памяти погибшим на полях сражений, находят их родных. Это очень важно не только для нынешнего, но и для будущих поколений. У нас очень сильное поисковое движение, оно сплачивает общество, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Добавим, что из 103 перезахороненных красноармейцев только у шести известны имена и даты рождения.