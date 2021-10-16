Дзюба забил сотый гол за «Зенит» и раскрыл секрет своего рекорда

Артем Дзюба забил сотый гол за "Зенит" во всех турнирах. Фото: ФК "Зенит"

Артем Дзюба забил сотый гол за «Зенит», однако команда все равно уступила тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Одно из светлых пятен игры - рекорд российского форварда. Дзюба отпраздновал гол, показав специальную футболку, надетую под формой. Там красовалась надпись, свидетельствующая о 100-м голе за петербургский клуб. Сам Дзюба на послематчевом интервью был расстроен, но нашел слова для объяснения достижения.

- Кто бы мог подумать, когда я сюда приходил, что такая отметка мне покорится. Сколько всего говорили — в первые дни я просто в шоке был, а сейчас — сто голов. Это очень круто, я этим безумно горжусь. Я очень люблю футбол, искренне отдаюсь, поэтому, наверное, мне в чем-то возвращается. Просто жалко, что проиграли, ну не по делу, - цитируют форварда пресс-служба «Зенита».

Следом у сине-бело-голубых домашний матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. В чемпионате России петербуржцы пока что на первом месте.