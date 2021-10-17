Похолодание до +8 градусов и сильный ветер придут в Петербург 17 октября

Синоптики обещают похолодание и ветер 17 октября в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге снова ненастье. В это воскресенье, 17 октября, в городе на Неве сохранится холодная и неуютная осенняя погк, предупреждают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, - прогнозируют синоптики. - Ветер юго-западный, западный умеренный, в прибрежных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4, +6 градусов, днем +6, +8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ну а в начале новой рабочей недели станет еще холоднее. Дневная температура будет понижаться в среднем на один градус ежедневно и уже ко вторнику, 19 октября, составит +3, +5 градусов. Также сохранится переменная облачность, а в понедельник, 18 октября, синоптики и вовсе обещают дождь с мокрым снегом.