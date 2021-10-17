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Происшествия17 октября 2021 9:30

Массовая драка за парковку произошла в Кудрово вечером 16 октября

В конфликте участвовало более 20 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полиции удалось вовремя пресечь беспорядки.

Полиции удалось вовремя пресечь беспорядки.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Кудрово в Ленинрадской области минувшим вечером было неспокойно – 20 человек схлестнулись там в стихийной битве за парковочные места. О случившемся сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- 16 октября 2021 года около 19 часов в полицию Всеволожского района поступило сообщение о том, что у дома 1 по улице Ленинградская города Кудрово происходит конфликт, в котором участвуют более 20 человек, - рассказали в ведомстве. - На место незамедлительно прибыли патрульные наряды полиции, что позволило пресечь конфликт.

Девять самых активных участников столкновения были доставлены в отдел полиции для разбирательства – их планируется привлечь к административной ответственности. Несмотря на явно серьезный накал страстей пострадавших в инциденте нет.