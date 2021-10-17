Больше 3 300 человек заразилось коронавирусом в Петербурге за сутки

В Петербурге вновь выросла заболеваемость COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге – рекордный с 6 января суточный прирост заболевших COVID-19. На воскресенье, 17 октября, в городе выявили 3 323 новых случая, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- Всего с начала эпидемии в Северной столице заразилось 663 639 человек, - говорится в оперативной сводке. – Умерло 22 897 человек, 65 из них – за минувшие сутки.

В Ленинградской области ситуация такая же тяжелая: за сутки там выявили 301 новый случай инфицирования – это максимальный прирост за всю историю эпидемии. Общее количество заболевших в регионе достигло 73 702 человек. Умерших – 2 508, две смерти были зарегистрированы за минувшие сутки.

Напомним: ранее мы сообщали о том, что петербургские кафе и рестораны закупают умных роботов для проверки QR-кодов у посетителей. А еще раньше - писали про планы Смольного ограничить непривитым петербуржцам и гостям города доступ на массовые мероприятия, в музеи и театры.