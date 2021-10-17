Рекордный прирост заболевших коронавирусом зарегистрировали в Ленобласти

В Ленинградской области подскочила заболеваемость COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области в воскресенье, 17 октября, зарегистрировали самый большой суточный прирост заболевших COVID-19 за всю историю эпидемии: 301 новый случай. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за распространением инфекции.

- Общее количество заболевших в регионе достигло 73 702 человек. Умерших – 2 508, две смерти были зарегистрированы за минувшие сутки, - уточняют в ведомстве.

Отметим, впрочем, что рекорд этот не первый: суточный прирост заболеваемости в Ленинградской области превысил исторический пик еще 8 октября и с тех пор неуклонно ползет вверх. Не отстает и Петербург: по состоянию на воскресенье, 17 октября, в Северной столице в ходе массового тестирования на коронавирус выявили 3 323 новых случая инфицирования людей COVID-19 – это максиму м с 6 января 2021 года.