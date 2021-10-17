Петербуржец открыл стрельбу из ружья на Пулковском шоссе

В отношении стрелка могут возбудить уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело светит 35-летнему гражданину, который в ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 октября открыл на Пулковском шоссе стрельбу из ружья. Об инциденте сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

-16 октября 2021 года около 22:30 в полицию поступило сообщение от 47-летней гражданки о том, что у дома 89 по Пулковскому шоссе мужчина произвел два выстрела на улице, - рассказали в ведомстве детали случившегося. - На место были направлены наряды полиции.

Чуть менее чем через полчаса мужчину задержали и доставили в отдел. Что именно сподвигло его на стрельбу в опасной близости от жилого дома, не уточняется, однако известно, что в результате инцидента никто, по счастью, не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.