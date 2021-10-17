В комитете по культуре объяснили, почему прервали концерт Васи Обломова в Петербурге

Главной причиной стало то, что билеты на концерт продавались без указания мест, а зрители не использовали средства защиты.

Концерт Васи Обломова в Петербурге отменили из-за того, что администрация клуба, где он проходил, продавала билеты без указания мест, а зрители не использовали медицинские маски. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщил городской комитет по культуре.

- Данные факты являются нарушением постановления правительства Санкт-Петербурга № 121, - говорится в сообщении ведомства. - Проведение мероприятия было приостановлено. Дополнительно отметим, что в начале октября за работу без QR-кода, разрешающего предпринимательскую деятельность в условиях пандемии и подтверждающего соблюдение стандартов безопасности, был закрыт клуб «Время N». Однако в интернете продолжалась реклама мероприятий на этой площадке. Клуб был также проверен 16.10.2021, проведение концертов не подтвердилось.

Теперь клуб, в котором выступал Вася Обломов, может попасть под санкции – к примеру, под крупный административный штраф.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала об очередном инциденте с отменой и запретами концертов в Северной столице.