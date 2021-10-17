Рухнувший контейнер перекрыл съезд с КАД на Пулковское шоссе

Водителей, следующих по КАДу, просят внимательнее выстраивать маршрут. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге в Петербурге – локальный коллапс. В настоящее время съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекрыт из-за дорожной аварии, сообщают в ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

- В 13:55 поступила информация о ДТП на 67-м километре КАД, - уточняют в ведомстве. – На проезжую часть с грузового автомобиля упал контейнер весом 24 тонны. Движение на съезде перекрыто. На месте находятся сотрудники ГИБДД.

Представители Управления уже вызвали на место происшествия спецтехнику, чтобы поднять контейнер и разблокировать съезд. Ну а пока идут работы, водителей просят внимательнее планировать маршрут, чтобы не увязть на несколько часов в гигантской пробке.

Впрочем, без пробок обойтись, скорее всего, все равно не удастся: ранее мы рассказывали о том, что под вечер воскресенья они вполне могут стать аномальными, особенно на вылетных магистралях. Всему виной - последние дни золотой осени.