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Происшествия17 октября 2021 15:28

Мужчина подстрелил инспектора ГИБДД во время охоты на гусей

Состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело.

Полиция возбудила по факту случившегося уголовное дело.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагический инцидент произошел в субботу, 16 октября, в деревне Глядино Ломоносовского района Ленинградской области. В результате несчастного случая на охоте тяжелое ранение получил старший инспектор ГИБДД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по городу и области.

- 41-летний гражданин, находясь на охоте, производя выстрел в воздух из своего охотничьего ружья в сторону стаи гусей, нанес огнестрельное ранение прибывшему совместно с ним на охоту старшему государственному инспектору Безопасности дорожного движения, который в момент выстрела находился впереди и встал со своего складного стула, - рассказали в ведомстве детали случившегося.

В данный момент пострадавший госпитализирован, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Уточняется, что в момент происшествия оба охотника были трезвы.