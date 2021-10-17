Больше 7 000 петербуржцев лежат в стационарах с коронавирусом и пневмонией

В Санкт-Петербурге продолжается развитие чевертой волны эпидемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург продолжает бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По состоянию на воскресенье, 17 октября, в городских инфекционных стационарах находится 7 175 пациентов. Такие данные приводит Смольный в ежедневном мониторинге эпидемиологической ситуации.

- Всего в городе развернуто 9 488 коек для больных с COVID-19 и пневмониями, - уточняется в документе. – Из них 646 - в реанимации, 313 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Запас свободного коечного фонда составляет 45,54 %.

Напомним: ранее «Комсомолка» сообщала, что в Петербурге по состоянию на 17 октября выявили больше 3 300 новых случаев заболевания – это рекордный показатель за последние девять с лишним месяцев. В соседней Ленинградской области и вовсе зафиксировали абсолютный прирост – 301 новый случай, больше, чем когда бы то ни было с начала эпидемии.