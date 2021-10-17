Умные светофоры появятся на Суворовском проспекте в Петербурге к 2022 году

В Петербурге светофоры синхронизируют с троллейбусами и автобусами. Фото: Олег ЗОЛОТО

К 2022 году на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге появятся новые «умные светофоры», которые будут выявлять в потоке общественный транспорт и предоставлять ему приоритет в движении по проезжей части. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 17 октября, сообщили в городском комитете по транспорту.

- На светофорах будут установлены датчики и антенны распределенной системы управления для считывания движущегося общественного транспорта, оснащенного специальным «бортовым» оборудованием, - уточнили в ведомстве.

По планам это позволит увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов (всего по Суворовскому, напомним, проходит семь маршрутов – пять троллейбусных и два автобусных), популяризировать его среди горожан, а заодно – точнее отслеживать, насколько тщательнро водители соблюдают раписание, и при необходимости его корректировать.