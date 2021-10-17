Мусор вспыхнул на балконе в одном из домов во Фрунзенском районе Петербурга

Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось потушить за несколько минут. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тяжелый вечер воскресенья, 17 октября, выдался у десяти петербургских пожарных. Им пришлось тушить квартиру на улице Пражской во Фрунзенском районе города. Об инциденте сообщила пресс-служба главного уравления МЧС России по Санкт-Петербургу.

- В 17:25 поступило сообщение о пожаре в доме № 7 на улице Пражской, - рассказали в ведомстве подробности инцидента. – Было установлено, что в трехкомнатной отдельной квартире на балконе загорелся мусор.

Общая площадь пожара составила полтора квадратных метра. К тушению привлекались две пожарные машины и десять спасателей. С огнем справились всего за несколько минут – уже в 17:38 пожар удалось локализовать. Сведения о пострадавших в Управление не поступали. В данный момент ведется проверка, по итогам которой станет ясно, из-за чего именно воспламенился мусор.