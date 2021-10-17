Светофор рухнул на автомобиль из-за сильного ветра в Петербурге

Инцидент произошел на пересечении проспектов Луначарского и Культуры. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Накануне утром МЧС предупреждало жителей и гостей Петербурга о том, что в городе усиливается ветер. И предупреждало не зря – как минимум одна дорожно-транспортная авария в Северной столице из-за непогоды все-таки случилась. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях.

- На пересечении проспекта Луначарского и проспекта Культуры светофор с дорожным знаком завалился прямо на автомобиль, - рассказали свидетели инцидента в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Судя по фотографиям, опубликованным там же в соцсетях, в ЧП обошлось без пострадавших. Водитель автомобиля травм не получил, чего не скажешь о его железном коне: рухнувший столб буквально смял переднюю часть легковушки. Во сколько обойдется ремонт, и когда будет компенсировать водителю затраты – пока не известно.