Дожди и до +7 градусов обещают в Петербурге в понедельник, 18 октября

В Петербурге начало холодать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока еще относительно теплая погода ждет жителей Петербурга в наступивший понедельник. Несмотря на небольшие осадки, первый день рабочей недели будет почти солнечным. А термометры покажут до +7 градусов.

- 18 октября в Санкт-Петербурге ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный и северо-западный, умеренный. Температура в течение дня составит +5…+7 градусов. Давление существенно не изменится и составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Сейчас в городе пасмурно, термометры показывают +3,6 градуса. Давление составляет 751,2 мм ртутного столба, а влажность – 87%.

Завтра, во вторник, синоптики осадков не обещают, но начнет холодать. Будет солнечно и до +4 градусов. А уже в ночь на среду возможны первые заморозки до -2 градусов.